Sportilia Volley Bisceglie illude in partenza, poi soccombe a Trani nello storico battesimo in B2

Un primo parziale incoraggiante, quindi la flessione nei tre successivi set per una sconfitta che lascia qualche legittimo rimpianto. Nello storico esordio in serie B2 sul rettangolo del tensostatico “Ferrante” di Trani, Sportilia Bisceglie s’inchina per 3-1 al cospetto dell’Adriatica Volley al termine di un derby dai due volti che premia la maggior continuità delle padrone di casa.

Nicola Nuzzi schiera in avvio Losciale in regia e Panza opposto, capitan Nazzarini e De Nicolò in banda, Ottomano e Di Reda al centro, Luzzi in qualità di libero. Assente la centrale Telesca, uno dei volti nuovi in casa biscegliese, alle prese con un problema al polpaccio. L’incipit di Sportilia è incoraggiante: determinato e lucido, il sestetto ospite esprime un livello di gioco apprezzabile e, malgrado l’uscita di scena prematura per infortunio dell’esperta Di Reda (rimpiazzata dalla giovane Lo Basso), si aggiudica con autorevolezza la frazione d’apertura per 19-25.

La reazione tranese è veemente. Così, complice una serie di errori gratuiti (soprattutto in battuta), la compagine di coach Mazzola ristabilisce la parità con un secco 25-14. Nella prima fase del terzo parziale la sfida si sviluppa sui binari dell’equilibrio, poi Sportilia incappa in diverse ingenuità consentendo alle avversarie di allungare inesorabilmente fino al 25-17. Con il morale ammaccato, le biscegliesi non riescono ad invertire la rotta nel quarto set, durante il quale Trani prende subito il largo e chiude definitivamente i conti in modo inequivocabile (25-14). In corso d’opera Nuzzi ha impiegato anche la seconda palleggiatrice Lamanuzzi, l’opposto Roselli e la giovane schiacciatrice Pellegrini.

Domani pomeriggio, intanto, Sportilia avvierà la preparazione in vista dell’atteso battesimo casalingo sulle tavole amiche del PalaDolmen, in calendario sabato prossimo (inizio ore 19.00) di fronte all’altra matricola Volley Torresi Porto Potenza Picena che nello scorso weekend ha osservato il proprio turno di riposo.

TABELLINO Campionato di serie B2 femminile (girone L), prima giornata

ADRIATICA VOLLEY TRANI – SPORTILIA BISCEGLIE 3-1

TRANI: Montenegro, Di Leo, Dambra, Facendola, Ndriollari, Lionetti; Curci (L); Belviso, Petruzzella, Miranda, Brancale. All. Mazzola.

SPORTILIA BISCEGLIE: Nazzarini, Panza, De Nicolò, Losciale, Ottomano, Di Reda; Luzzi (L); Lo Basso, Lamanuzzi, Roselli, Pellegrini, Todisco, Gentile, Massaro (L). All. Nuzzi.

PARZIALI: 19-25, 25-14, 25-17, 25-14.

ARBITRI: Tolomeo di Lecce e Iaia di Ostuni.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Sportilia Volley Bisceglie