Lions Bisceglie-Del. Fes. Avellino, il match program

Due vittorie consecutive hanno lanciato la stagione dei Lions Bisceglie. Un inizio confortante, quello della squadra del presidente Papagni, che domenica 17 ottobre riceverà la Del. Fes. Avellino sul parquet del PalaDolmen nella sfida valida per la terza giornata d’andata del girone D del campionato di Serie B Old Wild West.

I LIONS

Lo stato di forma del collettivo nerazzurro è decisamente buono. Il blitz di Ragusa, frutto di una prestazione attenta e “sul pezzo” per l’intero arco dei 40 minuti, ha incrementato le certezze del gruppo, che si è reso protagonista, in particolare, di un finale di match all’insegna della personalità e del temperamento, compiendo le scelte migliori sui due lati del campo e capitalizzando le occasioni Restare con i piedi per terra è l’imperativo per Filiberto Dri e compagni, che si sono proiettati al secondo impegno casalingo di campionato decisi a prolungare la serie positiva e regalare un’altra soddisfazione al pubblico biscegliese.

GLI AVVERSARI

Bilancio 1-1 per la Del. Fes., nuova realtà che ha ereditato il diritto sportivo della blasonata “Felice Scandone”, dichiarata fallita dai tribunali al termine di una dolorosa vicenda giudiziaria e amministrativa. La giovane società si è assunta il compito, tutt’altro che semplice, di proseguire un’attività cestistica di rilievo nazionale in una città che ha conosciuto le partecipazioni al massimo campionato, all’Eurolega e la vittoria di una Coppa Italia. L’attualità è differente: la truppa affidata a Rodolfo Robustelli ha perso all’esordio sul parquet della Viola Reggio Calabria (a proposito di blasone…) riscattandosi domenica scorsa a spese di Cassino. Il playmaker altamurano Nicolò Basile e il lungo Stefano Spizzichini definiscono l’ossatura di un organico che presenta giocatori di categoria del calibro di Alessandro Marra (guardia), Norman Hassan (ala piccola) ed Ermin Mavric (ala forte). Dalla panchina escono il dinamico Allen Agbogan, il regista under Luka Cepic, i centri di scorta Daniele D’Andrea e Marco Venga, l’esterno Tommaso Ense.

LA VIGILIA IN CASA BISCEGLIE

Programma settimanale soggetto a una leggera variazione per il gruppo, rientrato dalla trasferta di Ragusa lunedì pomeriggio. La squadra è tornata ad allenarsi martedì pomeriggio, quindi ha sostenuto doppia seduta sia mercoledì che giovedì, godendo di una mezza giornata di riposo venerdì mattina, che ha preceduto l’allenamento di venerdì pomeriggio e la rifinitura di sabato. Domenica mattina consueto shootaround .

LE PAROLE DEL COACH IRPINO RODOLFO ROBUSTELLI

Saremo impegnati su un campo molto caldo e ostico contro una squadra costruita con grande ambizione che presenta nel suo quintetto giocatori che hanno vinto questo campionato. Noi veniamo da una vittoria particolare, che ci ha dato tanta fiducia, dettata dall’emozione, dalla rimonta che ci ha visti protagonisti nell’ultimo quarto, in cui abbiamo superato le difficoltà del finale di gara. Vogliamo fare bene, ci faremo trovare pronti per questa gara difficile, ma sono sicuro che lotteremo fino alla fine.

CURIOSITÀ

Rimpatriata in vista tra freschi vincitori dei playoff di Serie B: il giovane Cepic ritroverà Marcelo Dip, Emmanuel Enihe ed Edoardo Fontana, suoi compagni di squadra nella trionfale stagione 2020-2021 con la canotta di Nardò. Il pivot Spizzichini, squalificato per una giornata, sarà comunque della contesa: la società campana, presieduta da Gennaro Canonico, ha provveduto a commutare il provvedimento in sanzione pecuniaria, come previsto dai regolamenti.

PRECEDENTI

Le due tradizioni cestistiche si sono incontrate per la prima volta sono stagione 2019-2020, con la netta vittoria dei Lions (54-71) al PalaDelMauro nella partita d’andata dell’8 dicembre 2019. La gara di ritorno non si è giocata a causa della sospensione del torneo per l’emergenza Covid. I nerazzurri hanno espugnato il parquet anche nell’unico precedente dell’annata appena trascorsa, relativo alla seconda fase: 64-69. Quella di domenica sarà perciò la prima assoluta in Puglia tra Bisceglie e Avellino.

ARBITRI E TAVOLO UFFICIALI

La partita sarà diretta da Nicola Alessi di Lugo di Romagna (Ravenna) e Alex Oliver Di Mauro, proveniente da Bologna ma originario di Siracusa. Nessuno dei due ha precedenti con i Lions.

Gli ufficiali di campo designati sono la segnapunti Giusy Rendinelli di Foggia, il cronometrista Felice Enrico Berardi di Ruvo e l’addetto ai 24” Stefano Lo Monaco di Monte Sant’Angelo.

