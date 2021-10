​Star Volley Bisceglie, ottime indicazioni dal test di Gioia del Colle

Giocare, giocare, giocare. Costruire un vissuto comune di esperienze per conoscersi meglio. Idee chiarissime in casa Star Volley Bisceglie: coniugare gli allenamenti congiunti e i test al cospetto di formazioni competitive è il miglior modo per dare ulteriore impulso al proficuo lavoro che si sta compiendo sul campo nel corso della settimana.

Le nerofucsia di coach Maggialetti hanno ricambiato, sabato 2 ottobre, la visita che l’Academy Gioia del Colle aveva reso sette giorni prima al PalaDolmen. Ottime e significative le indicazioni emerse dal confronto con la formazione murgiana, altra protagonista del prossimo torneo di Serie C femminile (pur se in un girone differente da quello di Elisabetta Todisco e compagne).

Il gruppo si ritroverà in palestra martedì, quindi affronterà in trasferta la Leonessa Altamura (finalista playoff della scorsa annata in C) per un nuovo test in programma mercoledì. Venerdì sera un altro allenamento che precederà l’ennesima amichevole, stavolta sul rettangolo del Fasano neopromosso in B2. Lo staff tecnico vuole tenere altissima l’attenzione ed elevare continuamente il livello delle difficoltà che si presenteranno al cospetto del team in questa fase chiave della preseason a poco più di un mese dall’inizio del campionato. Il mix tra le nuove arrivate e le giocatrici confermate in organico è in divenire.