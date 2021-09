Star Volley Bisceglie, un successo l’Open day del minivolley

Fine settimana tanto intenso quanto soddisfacente per tutto l’ambiente Star Volley Bisceglie. Fra sabato 25 e domenica 26 settembre, nel rapido volgere di poche ore, il club nerofucsia ha vissuto due momenti significativi.

L’allenamento congiunto sostenuto dalla formazione nerofucsia di coach Michelangelo Maggialetti con l’Academy Volley Gioia del Colle sul parquet del PalaDolmen è stato molto utile e indicativo. Diversi gli spunti tecnici e tattici emersi durante il test di sabato pomeriggio al cospetto di avversarie che hanno reso la contesa piuttosto interessante e ravvivato i quattro parziali giocati.

Successo quasi inatteso nelle proporzioni, domenica mattina in piazza Vittorio Emanuele II, per l’Open day promosso dalla società con l’obiettivo di lanciare le attività del minivolley e del settore giovanile, che avranno inizio martedì 5 ottobre. Tantissimi, fra bambine e bambini, si sono potuti cimentare nella pratica della pallavolo sui due campi appositamente allestiti e sotto lo sguardo degli istruttori Michelangelo Maggialetti, Ester Haliti ed Elisabetta Todisco. Simpatici gadgets e dolci sorprese hanno allietato la giornata per oltre due ore e molti genitori hanno deciso di iscrivere subito i propri figli ai corsi. Tutte le adesioni sottoscritte entro il prossimo 12 ottobre permetteranno di usufruire della gratuità dei corsi fino a dicembre: chi sceglierà di unirsi alla Star Volley verserà la prima quota di mensilità nel gennaio 2022. I canali social ufficiali del club sono a disposizione per ulteriori informazioni.