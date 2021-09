Star Volley Bisceglie, allenamento congiunto con l’Academy Volley Gioia

L’intensa settimana di lavoro sul campo della Star Volley Bisceglie si concluderà sabato 25 settembre con l’allenamento congiunto fissato per le ore 18 al PalaDolmen. Le nerofucsia accoglieranno l’Academy Volle Gioia del Colle, altra compagine che prenderà parte al prossimo campionato nazionale di primo livello di Serie C femminile. Un test che fornirà indicazioni utili a coach Michelangelo Maggialetti, al suo assistente Nicola Coronelli e al preparatore fisico Sergio Quercia riguardo lo stato dell’arte sotto il profilo della condizione atletica e dell’acquisizione dei meccanismi tattici.

Il comitato regionale Fipav Puglia ha intanto diffuso l’elenco delle 26 formazioni che daranno vita al torneo di Serie C: la Star Volley Bisceglie è l’unica rappresentante della Bat nel quinto livello femminile della pallavolo. Gli uffici federali stabiliranno nei prossimi giorni se ripartire il lotto in due gironi da 13 squadre o suddividerlo in tre raggruppamenti (due dei quali da 9 e uno da 8).

Procedono speditamente i preparativi per l’Open day di domenica 26 settembre in piazza Vittorio Emanuele II. Tante le adesioni già raccolte per l’evento con cui la società avvierà la prima campagna di reclutamento per il settore giovanile e il minivolley. L’evento è rivolto a bambine e bambini dai 5 anni in su e si terrà dalle 10 alle 12:30 con attrazioni, gadgets e sorprese tutte rigorosamente targate Star Volley. Un punto informazioni sarà a disposizione per le iscrizioni ai corsi, che partiranno martedì 5 ottobre. Le adesioni sottoscritte entro il prossimo 12 ottobre consentiranno di usufruire dei corsi gratis fino a tutto dicembre.