​Open day Star Volley Bisceglie domenica in piazza Vittorio Emanuele

Due campi all’aperto appositamente allestiti per accogliere bambine e bambini, dai 5 anni in su, e vivere insieme quelle emozioni che solo la pratica della pallavolo sa riservare. Domenica 26 settembre la Star Volley Bisceglie organizza un Open day finalizzato alla promozione dell’attività giovanile e del minivolley. Una mattinata (dalle 10 alle 12:30) di totale libertà per facilitare l’avvicinamento delle più piccole e dei più piccoli alla disciplina con attrazioni, gadgets e sorprese tutte rigorosamente targate Star Volley.

La società nerofucsia allestirà un punto informazioni all’interno del quale sarà possibile effettuare l’iscrizione ai corsi che partiranno martedì 5 ottobre con l’opportunità riservata alle famiglie di usufruire della gratuità per ben tre mesi e fino a tutto dicembre, a patto di sottoscrivere l’adesione entro il prossimo 12 ottobre. L’Open day Star Volley Bisceglie di domenica è un appuntamento da non perdere.