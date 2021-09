Sportilia Volley Bisceglie, è Francesca Telesca la new entry al centro

L’ultima gradita new entry nella rosa di Sportilia Volley che debutterà tra poco più di un mese sul proscenio nazionale della serie B2 risponde al nome di Francesca Telesca. Centrale classe 1995, proviene dalla PM Asci Potenza, fiera rivale della squadra di coach Nuzzi nella scorsa stagione. Nonostante sia nata e cresciuta proprio nel capoluogo lucano, Telesca conosce già molto bene Bisceglie, città che ha dato i natali alla sua mamma e che ha sempre frequentato nei mesi estivi. Inizia a giocare a 10 anni, quindi a 16 matura la prima esperienza in serie B2 tra le file dell’Asci Potenza. Nella successiva stagione sale in B1 indossando la maglia della PM Potenza, con cui si distingue ancora – a 18 anni – in serie B2. La pausa agonistica di un paio di stagioni causa inconciliabilità con gli studi universitari precede il triennio in forza ad una compagine di Napoli in serie C, preludio al rientro in quel di Potenza sotto le insegne della PM Asci.

“Ed ora eccomi qui a Bisceglie, dove esistono tutte le premesse per vivere una bella esperienza – esordisce Telesca - . Ho trovato un gruppo coeso, ben affiatato e molto accogliente, ci stiamo allenando da un paio di settimane e l’ambientamento procede alla grande. Mi sento già a casa e ciò rappresenta senza dubbio un presupposto significativo per esprimersi al meglio. Mi hanno parlato tutti in modo splendido di coach Nuzzi e sono convinta di compiere importanti progressi sul piano tecnico. Inoltre tornare dopo sette anni in un campionato di livello nazionale è tanto emozionante quanto gratificante. Il desiderio di ricominciare è enorme, l’obiettivo prioritario sarà divertirsi e al contempo prendersi le giuste soddisfazioni attraverso un percorso di crescita sia personale sia collettivo. Lavoreremo affinché ognuna di noi possa esprimere il massimo del proprio potenziale in ogni gara, pur consapevoli di affrontare un torneo ostico e con numerose avversarie assai competitive”.