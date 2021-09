Denise Bisceglia approda alla Star Volley Bisceglie

Un’altra importante acquisizione finalizzata a rendere l’organico della Star Volley Bisceglie quanto più lungo e completo, pronto a scontrarsi con le insidie del campionato nazionale di primo livello di Serie C femminile. Il club nerofucsia ha ingaggiato la 31enne Denise Bisceglia, che metterà così il suo talento e il suo vissuto sportivo a disposizione della squadra allenata da Michelangelo Maggialetti.

Terlizzese, cresciuta nel vivaio della formazione della sua città, Bisceglia ha giocato per diversi anni nel ruolo di centrale, che ricoprirà all’occorrenza anche nella Star Volley alternandolo secondo disposizioni tattiche all’impiego da opposto. Una duttilità, la sua, ritenuta preziosa dallo staff tecnico biscegliese. Le esperienze di Corato (fra C e B2, con una promozione conquistata sul campo) e Triggiano (prima in C e poi nella categoria superiore in virtù della vittoria del campionato) confermano a tutti gli effetti il valore dell’atleta, che ha deciso di rimettersi in gioco dopo un lungo periodo di inattività: «Riprendere non è certo semplice, specie considerando i 4 anni trascorsi lontano dal campo, ma è senza dubbio molto stimolante» ha spiegato. «Sono fiera di indossare i colori della Star Volley, una società che in pochissimo tempo ha messo in piedi un’organizzazione di tutto rispetto. Spero di ripagare la dirigenza della fiducia riposta nei miei confronti. Sono pronta a vivere questa nuova avventura».

Denise Bisceglia è la dodicesima componente del roster nerofucsia per la stagione 2021-2022 annunciata in ordine di tempo: con lei gli altri sei volti nuovi Rosanna Bernardi, Antonella Di Leo, Aurora Ranieri, Viviana Dominko, Sara Binetti ed Enza Ragone e le cinque confermate Ester Haliti, Elisabetta Todisco, Ida Gabriele, Emanuela Altamura e Ilaria De Nicolo.