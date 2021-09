Sportilia Volley Bisceglie, fiducia alla giovane Claudia Gentile

Rappresenta il tassello più giovane all’interno della rosa di Sportilia che debutterà tra un mese e mezzo nel campionato di serie B2. Claudia Gentile, biscegliese doc classe 2004, si accinge così a vivere la sua seconda stagione in prima squadra dopo la gratificante esperienza dello scorso anno, allorché ha sempre risposto con determinazione ed entusiasmo alle sollecitazioni di coach Nuzzi, tutt’altro che restio ad impiegarla anche nelle fasi cruciali di alcune partite.

“Sono emozionata ed ancora un po’ incredula per il traguardo prestigioso raggiunto due mesi fa – spiega la 17enne schiacciatrice, che dal 2015 in poi ha svolto la trafila nelle giovanili biancazzurre - . Nonostante la mia giovane età, spero di poter fornire un valido contributo alla squadra come è capitato in diverse circostanze nella passata stagione. Ritengo che il prossimo campionato sarà, per tutte noi, un’importante esperienza di crescita sia a livello personale che sportivo. Sono consapevole che bisognerà fare i conti con un percorso tortuoso e non privo di difficoltà, ma sono pronta ad affrontare tutto con impegno e dedizione. E’ doveroso ringraziare sia la società per aver riposto in me grande fiducia sia le compagne per avermi sempre sostenuto finora. Lavorerò sodo per continuare a crescere”.

Intanto oggi si conclude la seconda settimana di preparazione agli ordini del tecnico Nuzzi e del suo staff. Stabilito il primo allenamento congiunto, in calendario venerdì 17 settembre in casa del Grotte Volley Castellana, blasonata realtà che parteciperà al torneo di serie B1 tra le cui file milita quest’anno la biscegliese Ramona Ricchiuti.