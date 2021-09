​Star Volley Bisceglie, Antonella Di Leo rafforza il centro

L’esperienza in B2 con la casacca dell’Adriatica Trani, nell’ultima stagione, le ha permesso di far tesoro di diverse piccole sfumature del gioco e anche in virtù di quel vissuto è pronta a dare il massimo per la Star Volley Bisceglie. Antonella Di Leo, centrale classe 1999, è ora una giocatrice del team nerofucsia che prenderà parte al prossimo campionato nazionale di primo livello di Serie C femminile.

Cresciuta nel settore giovanile dell’Audax Andria, Di Leo ha debuttato in prima squadra appena 16enne e col trascorrere del tempo ha maturato una capacità sempre maggiore di tenere il campo, guadagnandosi la possibilità di giocare nel quarto torneo pallavolistico italiano.

Sono dieci le giocatrici ufficializzate nell’organico della Star Volley Bisceglie per la stagione 2021-22: i cinque nuovi innesti Antonella Di Leo, Aurora Ranieri, Viviana Dominko, Sara Binetti ed Enza Ragone e le cinque confermate Ester Haliti, Elisabetta Todisco, Ida Gabriele, Emanuela Altamura e Ilaria De Nicolo.