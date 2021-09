Aurora Ranieri, un altro giovane innesto per la Star Volley Bisceglie

Si è messa in evidenza nell’ultimo campionato di C con la maglia della Dinamo Molfetta, dimostrando un’ottima capacità di adattamento al ruolo di libero ma sarà parte integrante dell’organico della Star Volley Bisceglie per la stagione agonistica 2021-2022 occupando la sua posizione naturale sul rettangolo di gioco. Aurora Ranieri è una nuova giocatrice nerofucsia: la laterale classe 2000 è pronta a offrire il suo apporto alla causa del collettivo guidato in panchina da Michelangelo Maggialetti, tecnico che l’ha già allenata a Terlizzi.

L’innesto di un’altra giovane atleta con un trascorso piuttosto significativo nel torneo di Serie C è funzionale alle intenzioni della dirigenza biscegliese di costruire una squadra profonda e completa in ogni settore, in grado di evitare cali di rendimento nelle rotazioni e mantenere elevato lo standard del lavoro in allenamento.

È quindi salito a nove il numero di atlete che compongono ufficialmente il roster della Star Volley Bisceglie: Aurora Ranieri si aggiunge alle altre nuove arrivate Viviana Dominko, Sara Binetti ed Enza Ragone e alle confermate Ester Haliti, Elisabetta Todisco, Ida Gabriele, Emanuela Altamura e Ilaria De Nicolo.