​Sportilia Volley Bisceglie: capitolo conferme, è la volta di Ramona Roselli ​

Il cospicuo capitolo conferme in casa Sportilia prosegue con il rinnovo del rapporto con l’opposto Ramona Roselli, pronta a disputare la sua quarta stagione di fila in forza al club biancazzurro. Classe 1990, coratina, nel suo lungo ed apprezzato percorso agonistico Roselli ha ottenuto due promozioni dalla C alla serie B2 (nell’annata 2011/12 con la Polis Corato e, naturalmente, due mesi fa con Sportilia) e per la prima volta si affaccia sul proscenio del volley nazionale. Importante riferimento offensivo, sempre “votata” alla causa del collettivo, rappresenta un tassello assai prezioso nel mosaico a disposizione di coach Nicola Nuzzi per via della sua versatilità.

“E’ passato un po’ di tempo dalla prima promozione a Corato, dopo la quale scesi però in serie D per contribuire alla vittoria del campionato e della Coppa Puglia tra le file del Volley Barletta – ricorda Roselli - . Sarò quindi una “debuttante” con un bel bagaglio di esperienza alle spalle e non vedo l’ora di misurarmi assieme alle mie compagne in questa nuova dimensione. Le aspettative personali sono elevate e cercherò di dar manforte al gruppo nel miglior modo possibile in qualsiasi occasione. Riparto con la carica e con la tenacia di sempre, consapevole che si andrà ad affrontare un torneo molto impegnativo anche e soprattutto per via delle lunghe trasferte in Abruzzo e nella Marche. Ce la metteremo tutta aiutandoci reciprocamente, è ben noto quanto sia prioritario il concetto di gruppo in questa realtà che non a caso spesso definiamo famiglia. Abbiamo avviato la preparazione da pochi giorni, è tutto molto bello e stimolante. I nuovi innesti si sono integrati subito alla grande e sono convinta si possa continuare così, dentro e fuori il rettangolo di gioco”.

Tanto inevitabile quanto piacevole l’inciso finale sulla condivisione di questa nuova avventura con Fabio Addati, vice di Nuzzi, al quale Ramona ha detto “sì” esattamente tre giorni dopo la conquista della B2 nello spareggio di Altamura. “Ci apprestiamo ad affrontare la fase più intensa della preparazione e mi ha già avvertito che non ci saranno sconti per nessuna, figurarsi per la sottoscritta”, sottolinea Roselli con una fragorosa risata.