​La Star Volley Bisceglie non si ferma: Enza Ragone in nerofucsia

Un’addizione di spessore, che ribadisce le legittime aspirazioni della Star Volley Bisceglie per la stagione agonistica 2021-2022. Enza Ragone è entrata a far parte della famiglia nerofucsia: la laterale originaria di Altamura, fra le specialiste più apprezzate del ruolo nel palcoscenico pallavolistico pugliese, ha accettato la proposta della dirigenza biscegliese e sarà fra le sicure protagoniste del prossimo campionato di Serie C.

Le esperienze vissute con Leonessa Altamura, Montescaglioso, Castellana, Noci e Castellaneta sono state tutte contrassegnate dall’impronta che Ragone ha lasciato in termini di efficacia, concretezza, capacità di mettere le proprie qualità al servizio del gruppo con l’obiettivo di centrare i risultati prefissati. Lo dimostra la doppietta Serie C-Coppa Puglia con Castellaneta nell’annata 2018-2019, in cui la 28enne atleta murgiana conquistò anche il titolo individuale di miglior schiacciatrice in Coppa oltre a risultare la migliore realizzatrice della squadra.

«Ho trascorso quattro anni stupendi a Castellaneta raggiungendo traguardi significativi: i nuovi stimoli avvertiti fin dai primi contatti con la dirigenza della Star Volley sono stati decisivi per questa scelta» ha commentato Enza Ragone. «L’idea prospettata mi è piaciuta molto e sono particolarmente entusiasta e carica per quest’avventura con Bisceglie in cui punteremo al vertice».

Con Enza Ragone sono sette le componenti dell’organico nerofucsia ufficializzate finora a disposizione di coach Michelangelo Maggialetti: l’altamurana si aggiunge alla centrale Ida Gabriele, alle laterali Sara Binetti ed Emanuela Altamura, alla palleggiatrice Viviana Dominko, al libero Elisabetta Todisco e all’opposto Ester Haliti.