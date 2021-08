Star Volley Bisceglie, Ida Gabriele rimane al centro

Centrale. Per il ruolo coperto – sempre con estrema efficacia – sul rettangolo di gioco e soprattutto per le attitudini e le qualità umane mostrate nel corso della carriera. Ida Gabriele farà parte del progetto Star Volley anche nella stagione agonistica 2021-22, che si aprirà lunedì 30 agosto con un raduno al PalaDolmen (il via agli allenamenti sul parquet da martedì 31).

Bologna, Corato, Bari e Adriatica Trani le tappe della pallavolista barlettana, classe 1995, prima del suo approdo a Bisceglie. Protagonista di un’annata in crescendo sotto rete, Ida Gabriele ha garantito alla Star Volley un rendimento costante soprattutto nelle partite più delicate, mostrando un’esemplare capacità di gestire le situazioni di stress. Conferma davvero guadagnata sul terreno di gioco, la sua, nel roster che la dirigenza della Star Volley Bisceglie ha allestito e messo a disposizione di coach Michelangelo Maggialetti.

Ida Gabriele è la sesta giocatrice in ordine di tempo ufficializzata fra le componenti dell’organico nerofucsia: segue le laterali Sara Binetti ed Emanuela Altamura, la palleggiatrice Viviana Dominko, il libero Elisabetta Todisco e l’opposto Ester Haliti, capitano della formazione biscegliese.