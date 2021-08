Star Volley Bisceglie, un altro colpo: ecco la laterale Sara Binetti

Motivata a dare il suo supporto alle aspirazioni della Star Volley Bisceglie. Sara Binetti è una nuova giocatrice della compagine nerofucsia, che si presenterà con rinnovate ambizioni ai nastri di partenza del prossimo campionato nazionale di primo livello di Serie C femminile.

La laterale classe 2000, cresciuta nel vivaio del Volley Barletta, ha conquistato fin da giovanissima uno spazio a livello senior, giocando per tre annate con la formazione della sua città. Le ottime prestazioni valsero, nel 2018, la chiamata dell’Adriatica Trani, collettivo nei ranghi del quale Binetti si è tolta la soddisfazione di vincere il campionato di C, salendo perciò di categoria: progressi confermati nelle ultime due stagioni, in B2.

La voglia di misurarsi con una nuova ed eccitante sfida ha convinto la pallavolista barlettana ad accettare la proposta della dirigenza nerofucsia, che si è messa al lavoro per allestire un roster profondo e completo, in grado di affrontare e superare insieme le naturali insidie del torneo.

Con l’ingaggio di Sara Binetti è salito a cinque il numero delle atlete che la Star Volley Bisceglie ha ufficializzato nel novero delle componenti della prima squadra di Serie C. La laterale si aggiunge infatti alla pariruolo Emanuela Altamura, alla palleggiatrice Viviana Dominko, all’opposto Ester Haliti e al libero Elisabetta Todisco.