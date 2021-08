Star Volley Bisceglie, Emanuela Altamura è un altro prezioso punto fermo

Una conferma guadagnata sul campo, a suon di prestazioni convincenti conseguenti al gran lavoro compiuto in allenamento. Emanuela Altamura sarà ancora un’atleta della Star Volley Bisceglie. La laterale terlizzese classe 2000 si è ritagliata uno spazio via via più rilevante nelle rotazioni di coach Michelangelo Maggialetti durante l’annata 2020-21, facendosi trovare pronta nelle occasioni in cui è stata utilizzata e rivelandosi efficace soprattutto in attacco.

L’atteggiamento propositivo e la capacità di incidere sul corso delle gare nel giro di poche azioni la rende senza dubbio una delle giocatrici più interessanti che la formazione biscegliese potrà schierare anche nella prossima stagione, che avrà inizio ufficialmente a fine ottobre. Un’arma tattica preziosa a disposizione dello staff tecnico, una risorsa preziosa per il gruppo.

Emanuela Altamura è la quarta componente del collettivo nerofucsia ufficializzata in ordine di tempo: segue l’innesto dell’esperta palleggiatrice Viviana Dominko e le conferme dei pilastri Ester Haliti ed Elisabetta Todisco.