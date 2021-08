​La Star Volley Bisceglie si affida all’esperienza di Viviana Dominko ​

Talento innato, conoscenza profonda del gioco, carisma sprigionato da tutti i pori. Una carriera di spessore internazionale, che l’ha portata anche a misurarsi con le migliori interpreti nel massimo campionato femminile italiano. Viviana Dominko è una giocatrice della Star Volley Bisceglie: il club nerofucsia ha puntato senza indugio sull’esperta palleggiatrice argentina, che ha subito accettato, entusiasta di poter contribuire alla crescita del gruppo sotto tutti i punti di vista.

Un colpo di mercato decisamente fuori categoria per il livello medio (seppure elevato) della Serie C pugliese: il triennio in patria nel Gimnasia y Esgrima Buenos Aires le consentì, giovanissima, di attirare l’attenzione di Vicenza, società per la quale ha giocato due stagioni in A1, vincendo anche la Supercoppa italiana nell’ottobre 2001. Dominko si è trasferita in seguito al Sant Cugat in Spagna, quindi in Portorico al Valencianas de Juncos, in Svizzera al Kanti Schaffhausen. La Caja de Canarias (Spagna), Gimnasia y Esgrima La Plata (Argentina) e Club Ciudad Buenos Aires fra le sue ultime squadre. Tornata in Italia e stabilitasi con la sua splendida famiglia in Puglia, la forte alzatrice ha riassaporato il parquet nell’annata 2020-21 conquistando la vittoria del campionato di Serie C. Ora è tempo di una nuova e stuzzicante pagina della sua lunga carriera, a disposizione di una dirigenza giovane e ambiziosa e di compagne di squadra pronte a carpire segreti e insegnamenti frutto del vissuto rilevante di un’atleta determinatissima a mettere il suo mattoncino sulla costruzione del progetto pallavolistico biscegliese.

«La stagione 21-22, insieme a un nuovo gruppo e a fianco di questa società, sarà sicuramente una grandissima sfida per la quale mi sto preparando al meglio» ha commentato la palleggiatrice della Star Volley Bisceglie. «Voglio essere all'altezza della situazione e raggiungere gli obiettivi che abbiamo condiviso. Non vedo l’ora di cominciare quest'avventura e conoscere le mie prossime compagne di squadra».

Viviana Dominko è la terza giocatrice in ordine di tempo ufficializzata nel roster della Star Volley Bisceglie a disposizione del trainer Michelangelo Maggialetti: segue Ester Haliti ed Elisabetta Todisco.