​La Star Volley Bisceglie blinda la ricezione: Elisabetta Todisco fa il bis

Roccaforte della ricezione e leader difensivo della squadra. La scelta del libero, nel contesto della pallavolo moderna con dall’avvento del Rally point system, rappresenta per ogni club un momento delicato della costruzione dell’organico. La dirigenza della Star Volley Bisceglie non ha esitato a decidere di confermare Elisabetta Todisco, una delle migliori interpreti pugliesi del ruolo in Serie C e non solo. La 25enne biscegliese si è messa in particolare evidenza a Terlizzi dal 2018 al 2020 conquistando la fiducia incondizionata di coach Michelangelo Maggialetti. Frenata da un infortunio nella parte iniziale della complicatissima stagione 2020-2021, si è ristabilita prontamente mostrando ancora una volta tutte le sue qualità, messe con grande spirito di abnegazione al servizio della compagine nerofucsia.

«Sono molto felice di restare nella mia Bisceglie anche per una seconda stagione con la maglia della Star Volley» ha commentato Elisabetta Todisco. «Non vedo l’ora di ricominciare, carica a mille e fiduciosa per questa annata in cui ritroverò assieme ad alcune vecchie compagne e conoscerò volti nuovi. Sarà importante fare subito gruppo e mettersi al lavoro, finalmente con un’intera stagione a disposizione» ha rimarcato il libero nerofucsia.

Elisabetta Todisco segue in ordine cronologico Ester Haliti ed è la seconda componente ufficializzata nel roster di coach Maggialetti