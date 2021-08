“Libero di sognare”, Irene Massaro continua il suo percorso con Sportilia

A due giorni dal raduno e dall’inizio della preparazione atletica in vista dello storico battesimo nel campionato di serie B2 previsto a metà ottobre, la dirigenza di Sportilia Volley ratifica con grande soddisfazione il prolungamento del rapporto con Irene Massaro. Il libero andriese, classe 1996, sarà per il terzo anno consecutivo alle dipendenze di coach Nicola Nuzzi dopo i trascorsi, sempre in serie C, in piazze come Barletta (in due società differenti), Corato e la stessa Andria.

“Un sogno che diventa realtà – esordisce Massaro - . Abbiamo lottato con le unghie e con i denti per raggiungere questo meraviglioso traguardo ed ora non vedo l’ora di iniziare assieme alle compagne, vecchie e nuove. Sarà la mia prima esperienza in una categoria di rango nazionale e tutto ciò non mi spaventa, anzi rappresenterà un ulteriore stimolo ed un modo per mettere alla prova ancora una volta le mie capacità. Sono estremamente felice ed entusiasta di proseguire questo viaggio con Sportilia. Contenta di essere nuovamente a disposizione di un allenatore del calibro di Nuzzi, ringrazio inoltre la dirigenza per avermi confermata ed avermi dato grande fiducia. Formulo un immenso “in bocca al lupo” a tutta la famiglia biancazzurra, personalmente spero di potermi esprimere bene e di dare un contributo importante al gruppo”.

Come già riportato, gli allenamenti collettivi di Sportilia scatteranno mercoledì 25 agosto al PalaDolmen (ore 19.45), struttura in cui sarà svolta integralmente l’intensa fase propedeutica al campionato.