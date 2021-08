Star Volley Bisceglie, conferma per il capitano Ester Haliti

La pietra angolare della Star Volley Bisceglie. Il capitano, il riferimento e l’esempio per l’intero gruppo. Il volto della squadra. Ester Haliti, 25 anni, è la prima atleta confermata nell’organico nerofucsia per la stagione agonistica 2021-2022.

«Ho questa maglia cucita sulla pelle e darò il massimo affinché la Star Volley raggiunga gli obiettivi che si prefigge» ha spiegato l’opposto biscegliese di origini albanesi, prontissima ad assumere il ruolo di leader del team, in spogliatoio come sul rettangolo di gioco.

L’importante esperienza in B2 vissuta con la maglia del Pharma Volley Giuliani (dal gennaio 2016 a tutta l’annata successiva) ha preceduto i passaggi in C con Ruvo (nel 2017-18) e Terlizzi (un biennio), quindi l’opportunità di unirsi all’ambiziosa formazione della sua città, peraltro coi galloni di capitano e giocatrice più rappresentativa. Una responsabilità al cospetto della quale Ester Haliti non si è mai tirata indietro, lottando tenacemente in campo e fuori, allo scopo di contribuire all’affermazione di un progetto sportivo che guarda molto lontano e punta al radicamento della pallavolo nel tessuto sociale di Bisceglie. Lo dimostra l’impegno, in qualità di istruttrice minivolley, nella costruzione del vivaio nerofucsia.

Ester Haliti è la prima componente ufficializzata nell’organico a disposizione di coach Michelangelo Maggialetti.