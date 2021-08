Nicola Coronelli ancora al fianco della Star Volley Bisceglie

Una società molto giovane, ambiziosa e determinata a crescere ha bisogno di figure d’esperienza e carismatiche. Persone al passo coi tempi, in grado di fornire un contributo determinante alla causa comune dello sviluppo delle conoscenze tecniche, delle dinamiche umane, delle sfumature e di quei piccoli dettagli che spesso rendono un club molto più organizzato, proattivo e incisivo. La presenza di Nicola Coronelli nello staff della Star Volley Bisceglie rappresenta un motivo d’orgoglio per la dirigenza e contestualmente uno stimolo ad alzare sempre più l’asticella.

L’allenatore originario di Triggiano, veterano della panchina e profondo conoscitore del gioco, sarà ancora al fianco di Michelangelo Maggialetti, pronto a supportare la squadra e tutto l’ambiente con suggerimenti, consigli e quell’innata capacità di far breccia nei cuori e nelle menti delle giocatrici (e non solo). Il sostegno dell’assistant coach Nicola Coronelli al team nerofucsia risulterà senza dubbio prezioso già a partire da lunedì 30 agosto, quando partiranno gli allenamenti della compagine biscegliese in vista del prossimo campionato nazionale di primo livello di Serie C.