La Star Volley Bisceglie riparte da Michelangelo Maggialetti

Star Volley Bisceglie, stagione due. Conclusa l’annata di rodaggio caratterizzata dalle problematiche connesse all’emergenza Covid, per il club nerofucsia è tempo di mettere a frutto l’esperienza vissuta e riprendere il percorso di crescita e sviluppo con maggiore determinazione.

Si riparte, perciò, da Michelangelo Maggialetti: toccherà al giovane tecnico terlizzese guidare la prima squadra nel prossimo campionato nazionale di primo livello di Serie C. La stagione 2021-22 scatterà ufficialmente il prossimo 30 ottobre con lo svolgimento della giornata inaugurale ma il lavoro delle giocatrici incluse nel roster biscegliese sulle tavole del PalaDolmen avrà inizio già il 30 agosto, preceduto dall’annuncio di tutte le conferme come dei nuovi innesti.

Trainer e dirigenza della Star Volley condividono idee e ambizioni: far meglio che al debutto equivale a centrare il massimo obiettivo e tutte le componenti della giovane e attivissima famiglia della pallavolo a Bisceglie sono cariche e decise a contribuire al suo raggiungimento.

Coach Maggialetti (impegnato in questi giorni in Lombardia nelle attività del settore tecnico nazionale) avrà ancora il compito di condurre la compagine nerofucsia attraverso le insidie di una categoria in cui spesso la cattiveria agonistica sopravanza le qualità tecniche complessive delle squadre. Fare l’abitudine e calarsi nella realtà di un volley talvolta senza fronzoli sarà la missione della Star Volley, costruita per dare vigore alle legittime aspettative dei tanti sostenitori che si sono finalmente avvicinati alla disciplina in città e sul territorio.