Todisco, non è mai troppo tardi: dopo la promozione, ecco la conferma in B2 con Sportilia

Otto mesi fa non avrebbe minimamente pronosticato un avvio così deflagrante della sua “seconda vita” agonistica. Tornata a calcare il campo di gioco dopo un’assenza di ben 8 anni dettata anzitutto da ragioni professionali, Antonella Todisco ha potuto offrire un valido contributo in termini di entusiasmo e determinazione nel corso della storica annata culminata con il salto di Sportilia in serie B2. Biscegliese doc, classe 1990, l’opposto mancino – i cui esordi in biancazzurro, assieme alla gemella Angelica, risalgono a 19 anni fa – è stata riconfermata alla corte di coach Nicola Nuzzi. Pronta a dare una mano al gruppo in qualsiasi modo.

“Quello con la pallavolo e più nello specifico con Sportilia, di cui sono stata anche capitana per tre stagioni, sembrava un capitolo chiuso e mai mi sarei aspettata di coronare a 31 anni il sogno della B2 che avevo da ragazzina – spiega Todisco - . E’ stato strano e particolare centrare questo traguardo con un gruppo di atlete diverso rispetto a quello dei miei inizi, ma per fortuna mi sono integrata in fretta ritrovando lo spogliatoio che mi mancava e che riempie la quotidianità. L’obiettivo personale per la stagione alle porte è senza dubbio cercare di raggiungere una buona condizione fisica e livelli prestazionali costanti per dare un concreto supporto alla squadra, con l’auspicio di tenere il più possibile lontani gli acciacchi. E’ comune a tutto l’ambiente di Sportilia la curiosità per comprendere lo spessore tecnico del campionato e delle squadre partecipanti. Non sarà un’annata semplice – prosegue l’opposto biscegliese - , bisognerà lavorare sodo per ambientarsi ed adattarsi a molte situazioni inedite. Dovremo lottare per mantenere la categoria e prendere le misure necessarie per acquisire maggiore stabilità in questa nuova e prestigiosa dimensione. Spirito di gruppo, grinta e umiltà non ci mancano affatto”.