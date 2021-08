Tempo di gradite conferme per Sportilia, è la volta della centrale Lorenza Ottomano

Un lungo e gratificante percorso agonistico vissuto nella massima serie regionale, con quel sogno chiamato B2 più volte accarezzato – specie con la maglia del Primadonna Bari – e finalmente coronato un paio di mesi fa in fondo alla strepitosa cavalcata di Sportilia Bisceglie. Ora Lorenza Ottomano, centrale classe ’89, è pronta a tuffarsi con lo slancio di una “navigata debuttante” nella sua prima, meritata esperienza sul proscenio nazionale del volley. Il prolungamento del rapporto tra l’esperta giocatrice barese (che in carriera ha giocato, tra le altre, anche nelle piazze di Modugno, Andria e Barletta) ed il sodalizio del presidente Grammatica è stato ufficializzato nelle ultime ore, con profonda soddisfazione da ambo le parti.

“Sono assolutamente carica, felice ed entusiasta per la mia riconferma – spiega Ottomano - . La società ha inteso darmi fiducia e non vedo l’ora di ripagarla proseguendo nel mio percorso di crescita qui a Bisceglie, iniziato ormai quattro anni addietro. Quella di Sportilia è un’autentica famiglia in cui esiste una perfetta simbiosi fra tutte le componenti, dirigenziali e tecniche. Ci si prende per mano l’una con l’altra, in campo e fuori, guardando verso un unico obiettivo. Sono estremamente curiosa di affrontare questa categoria per me inedita, tralasciando le incognite legate al covid che spero non condizionino la prossima stagione. Non vediamo l’ora di iniziare, in realtà abbiamo già ricevuto le prime “direttive” da coach Nuzzi per arrivare pronte all’intensa fase della preparazione precampionato. Dobbiamo lavorare sodo ed i risultati arriveranno di conseguenza, inoltre il rapporto solido e di reciproca fiducia con il tecnico costituisce un elemento fondamentale per dare il massimo. Non resta che formulare il più grande “in bocca al lupo” a tutte noi”.