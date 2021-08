Sportilia Volley Bisceglie, Piera Losciale e quella voglia matta di tornare in campo

Una voglia matta di tornare in campo e di lasciarsi definitivamente alle spalle quel “crack” al ginocchio sinistro che le ha impedito di vivere da protagonista il segmento decisivo della passata stagione. Piera Losciale è abituata a sudare, lottare e guardare avanti: lo ha fatto fin dai giorni successivi l’infausto episodio occorsole a metà aprile. Quattro mesi dopo, con ferrea determinazione, la laterale biscegliese classe 1998 (in prima squadra a partire dalla stagione 2016/17 dopo un biennio nelle giovanili biancazzurre) racconta le contrastanti emozioni del periodo più delicato del suo percorso da atleta e ringrazia la società per la riconferma nel roster che a metà ottobre debutterà in serie B2.

“Per svariate ragioni attendo il prossimo campionato in maniera più intensa rispetto a tutti i precedenti – commenta Losciale - . L’infortunio al ginocchio, con l’inevitabile operazione e la successiva riabilitazione, hanno rappresentato un duro colpo per il morale. Molto probabilmente non sarò disponibile a pieno regime nella prima fase della preparazione, ma ce la metterò tutta per riprendere e cercherò comunque di essere utile in qualsiasi modo alla squadra. Con l’auspicio che la condizione fisica possa progredire velocemente. Abbiamo meritato questa promozione e sono convinta che attraverso l’impegno di sempre potremo dimostrare di valere appieno la categoria e di preservarla. Sono riconoscente e grata alla dirigenza per avermi confermata.

Personalmente non vedo l’ora di ricominciare a stare in campo, è una sfida contro il tempo. Tornare a giocare con le mie compagne è tutto ciò che desidero, fiduciosa di accantonare una volta per tutte questo capitolo negativo per riavviare il percorso di crescita e di miglioramento. Un’ulteriore carica arriva senza dubbio dal fatto di ritrovare in squadra mia sorella Arianna dopo due stagioni”.