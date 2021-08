Sportilia Volley Bisceglie, conferma per la palleggiatrice Lamanuzzi

Una conferma ottenuta attraverso le convincenti prestazioni sul campo che hanno contribuito al salto di categoria. Sportilia Volley comunica che la palleggiatrice Lucia Lamanuzzi, biscegliese doc, farà parte dell’organico a disposizione di coach Nicola Nuzzi in vista dell’atteso battesimo in serie B2. Ventuno anni compiuti proprio nel giorno della storica promozione ottenuta in quel di Altamura, Lamanuzzi è appunto reduce dalle gioie di una stagione in cui si è rivelata sorprendente protagonista in cabina di regia grazie anche ai preziosi consigli dell’argentina Dominko.

“Oltre ad ereditare la titolarità nel ruolo, da Vivi (che resterà comunque nei ranghi di Sportilia, nda) ho imparato tantissimo e non smetterò mai di ringraziarla per tutto ciò che ha saputo trasferire all’intero gruppo – spiega Lamanuzzi - . Faccio parte di questa famiglia dal 2013 e sono molto contenta sia del percorso collettivo sia personale. Adesso siamo attese da una sfida inedita ed emozionante come quella della B2, torneo in cui spero di poter fornire un valido contributo ogni qualvolta sarò chiamata in causa. Il ritorno a Bisceglie di Arianna Losciale è motivo di grande felicità per tutte e mi darà modo senza dubbio di crescere ulteriormente al fianco di una giocatrice che ha maturato importanti esperienze in categorie superiori negli ultimi due anni. Insomma, non vedo l’ora di ricominciare”.