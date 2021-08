Sportilia Volley Bisceglie inserita nel girone L, ecco le avversarie

Puglia, Abruzzo e Marche. Sono le tre regioni rappresentate nel girone L di serie B2, campionato che vedrà Sportilia Volley per la prima volta nella propria storia ai nastri di partenza. La matricola biscegliese allenata da Nicola Nuzzi sarà chiamata a confrontarsi con tre corregionali (Lavinia Group Trani, Primadonna Bari e Fasano), quattro formazioni abruzzesi (Gada Group Pescara 3, Fuoriclasse Montesilvano, D’Annunziana Pescara e Futura Teramo) e tre marchigiane (Pagliare del Tronto, Corplast Corridonia e Torresi Potenza Picena) in un girone che si prospetta ostico e altamente competitivo.

Complessivamente sono 14 i gironi del campionato femminile di serie B2, per un totale di 160 compagini in organico. Saranno promosse in serie B1 17 squadre attraverso la formula dei playoff, a cui accederanno le prime due classificate di ciascun girone. Retrocederanno in serie C complessivamente 48 squadre: in merito al girone L, composto da 11 formazioni, scenderanno di categoria l’11^ e la 10^ classificata. Inoltre, se tra l’8^ e la 9^ classificata vi sono 3 o più punti di differenza, la 9^ classificata retrocederà direttamente in C, viceversa se il distacco non dovesse superare i 2 punti, si disputeranno i playout con gare di andata e ritorno nonché eventuale set di spareggio.

Il campionato aprirà i battenti nel weekend del 16 e 17 ottobre, con sosta natalizia dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 e sosta pasquale il 17 aprile 2022.