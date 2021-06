Star Volley Bisceglie, l’avventura playoff comincia con la trasferta di Acquaviva

È tempo di playoff per la Star Volley Bisceglie. Il primo posto in classifica nell’altamente competitivo girone A di Serie C, il maggior numero di punti conquistati fra i quattro raggruppamenti pugliesi dell’intera categoria (36), di vittorie (12) e set conquistati in stagione regolare (39) hanno contribuito a rafforzare le certezze di un gruppo nuovo che nonostante le criticità legate all’emergenza Covid e un lunghissimo stop di ben 38 giorni ha raggiunto l’ambizioso obiettivo della leadership.

Una crescita esponenziale, frutto del tenace lavoro compiuto dalla squadra in palestra sotto le cure dello staff tecnico e volto alla costruzione di un’identità di squadra, alla ricerca dei quegli automatismi necessari per ottimizzare la qualità indiscussa delle singole componenti dell’organico.

I passi falsi compiuti lungo il cammino hanno aiutato l’ambiente nerofucsia a calarsi meglio nella dimensione di un torneo rude, nel quale lo spessore tecnico e l’organizzazione tattica, talvolta, cedono il passo all’emotività, all’agonismo più spinto, alla capacità di tenere su alte frequenze sia la concentrazione che la grinta. Giovedì 10 giugno, sul rettangolo della palestra “Colamonico”, Loreta Gagliardi e compagne se la vedranno col Volley Acquaviva, collettivo di tutto rispetto che si è classificato terzo nel gruppo B. Le avversarie di turno, allenate dall’esperto Beppe Fanelli, hanno dato sempre del filo da torcere sul loro campo, conquistando ben cinque successi in sei incontri.

Le ragazze di mister Michelangelo Maggialetti si sono allenate a ritmi elevatissimi, con grande cura per i dettagli e vagliando differenti soluzioni tattiche, decise a imprimere la loro impronta fin dal primo scambio dell’incontro. È ora di fare sul serio e le nerofucsia vogliono cambiare decisamente marcia.

Il match tra Acquaviva e Star Volley Bisceglie avrà inizio alle ore 20 (arbitri Villano e Giugliano) e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del club murgiano.