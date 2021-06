Disposizioni per l’accesso del pubblico al match interno dei playoff della Star Volley Bisceglie

L’Asd Star Volley Bisceglie, sulla base di quanto definito dalle autorità competenti e trasmesso nei giorni scorsi dal comitato regionale pugliese della Fipav, ha stabilito le disposizioni per l’accesso del pubblico in occasione della gara interna stracittadina dei playoff promozione del torneo di Serie C femminile in programma domenica 13 giugno al PalaDolmen con inizio fissato per le ore 18:30.

In linea con le determinazioni federali sarà consentito l’ingresso - a titolo gratuito - di 414 spettatori, pari al 25% della capienza certificata per la struttura in fase di omologazione.

Le modalità di prenotazione del posto a sedere sono aperte on line: l’utente interessato ad assistere alla gara potrà contattare la Star Volley Bisceglie attraverso la piattaforma Messenger dalla pagina Facebook, in direct sull’account Instagram del club nerofucsia o tramite messaggi per iscritto al numero whatsapp +39 347 283 5671. Sarà necessario indicare nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico al momento della richiesta e attendere conferma dell’avvenuta prenotazione.

L’impianto sarà ripartito in quattro differenti settori (A e B alle spalle delle panchine; C e D sul lato opposto alle panchine): ciascuno spettatore conoscerà il settore di assegnazione, in base alle disponibilità, al momento della conferma e dovrà tenerne conto.

Il termine ultimo per le richieste è fissato alle ore 18:30 di sabato 12 giugno, salvo esaurimento dei 414 posti disponibili: eventuali domande giunte oltre quel limite non potranno essere prese in considerazione.

Le porte del PalaDolmen, nella giornata di domenica 13 giugno, saranno aperte esclusivamente dalle ore 17:45 alle ore 18:45. Per ragioni organizzative non saranno consentiti ingressi oltre l’orario prestabilito.

Gli spettatori saranno sottoposti a un pre-filtraggio su due ingressi separati (uno per i settori A e B; l’altro per i settori C e D) allestiti entrambi sul viale di accesso al pubblico del PalaDolmen. Star Volley Bisceglie invita gli sportivi a presentarsi muniti di documento di identità e raggiungere l’impianto con un certo anticipo rispetto all’orario di inizio della gara di modo da scongiurare qualsiasi pericolo di assembramento e rendere più agili le operazioni di controllo della prenotazione e misurazione della temperatura corporea.

Nel corso dell’evento non sarà permesso uscire dal proprio settore per entrare in altri, fatta eccezione per l’utilizzo dei servizi igienici, di modo da mantenere l’equilibrio fissato in termini di distanziamento. Gli spettatori dovranno osservare le normative anti-Covid in vigore: indossare regolarmente e costantemente la mascherina, rispettare le indicazioni dei posti assegnati e la distanza interpersonale di un metro. Tutti gli accorgimenti si rendono indispensabili per consentire al maggior numero possibile di appassionati di assistere all’incontro in totale sicurezza.