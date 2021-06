Star Volley Bisceglie, playoff aperti al pubblico

Ottime notizie per i sostenitori della Star Volley Bisceglie, gli sportivi e gli appassionati di pallavolo del territorio. Il nuovo protocollo per lo svolgimento delle gare approvato dalla Fipav ha dato il via libera, per le gare dei playoff del campionato di Serie C femminile, alla presenza di pubblico sugli spalti. Il provvedimento, valido per le regioni in zona gialla e in zona bianca, consentirà l’accesso a un numero di spettatori pari al 25% della capienza e in ogni caso non superiore alle 500 unità.

La dirigenza nerofucsia ha accolto con particolare soddisfazione una misura che va incontro alle esigenze dei tifosi e a questo proposito si riserverà di fornire tutte le comunicazioni e le istruzioni necessarie in vista della gara interna dei playoff in calendario domenica 13 giugno, con start stabilito per le ore 18:30 e avversaria Sportilia Bisceglie.

La squadra, intanto, è tornata in palestra concentratissima per preparare il primo incontro del triangolare playoff: giovedì 9 giugno, infatti, la Star Volley Bisceglie sarà di scena sul rettangolo di Acquaviva (inizio ore 20) per sfidare la terza classificata del girone B.

Mister Maggialetti e il suo assistente Coronelli si sono subito rimessi al lavoro con Lionetti e compagne: le 14 partite di stagione regolare hanno svelato solo parte dell’enorme potenziale di un gruppo che nel contesto di un’annata più lunga avrebbe potuto compiere quel rodaggio indispensabile, considerando la sua composizione eterogenea. L’obiettivo è chiaro: raggiungere lo zenit della condizione psicofisica in occasione delle sfide decisive, quando conterà davvero lottare sul singolo pallone, mantenere la lucidità, essere pronte ad affrontare qualsiasi tipo di situazione tattica, sprigionare forza, talento, classe, capacità tecniche, spirito di squadra e dedizione al sacrificio. La Star Volley Bisceglie vuole farsi trovare prontissima alla battaglia.