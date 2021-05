Star Volley Bisceglie, ultimo impegno di regular season

Chiudere la prima fase del campionato nel migliore dei modi possibili per proiettarsi nella dimensione dei playoff che assegneranno due promozioni al prossimo torneo di Serie B2. Questi gli obiettivi con cui la Star Volley Bisceglie si è rimessa al lavoro già dalla serata di martedì, dopo la gara interna vinta senza particolari apprensioni a spese del fanalino di coda Polis Corato, per preparare l’ultimo appuntamento di regular season.

Sabato 29 maggio (inizio ore 18:30, diretta streaming sulla pagina Facebook Star Volley Bisceglie) le nerofucsia incroceranno Sportilia, altra formazione biscegliese, con l’imperativo di spazzare via il brutto ricordo della partita d’andata, persa malamente per 3-1 a causa di un’autentica controprestazione e affermare la leadership in classifica nel girone A di Serie C. È cambiato tantissimo rispetto a quella serata, condizionata in modo pesante dall’ancora ridotta conoscenza reciproca di un gruppo che aveva giocato un solo match insieme: l’acqua che è passata sotto i ponti ha forgiato la tempra e rinvigorito le consapevolezze della Star Volley, che col trascorrere del tempo ha potuto esprimere buona parte del suo potenziale, pur se l’impressione è che i margini di miglioramento siano ancora considerevoli.

Una prestazione di qualità al cospetto delle avversarie di turno sarebbe il viatico più opportuno per l’approccio alla fase decisiva dell’annata. Camila Bausero e compagne si sono allenate con la giusta attenzione e sono decise a regalare una bella soddisfazione ai tanti sostenitori e appassionati che, nonostante l’impossibilità di assistere fisicamente agli incontri, hanno mostrato interesse e simpatia nei confronti della squadra e del progetto Star Volley Bisceglie. Bisognerà sfruttare a fondo, intanto, l’ultimo test a disposizione e fornire risposte chiare in attesa delle battaglie playoff.

La gara tra Star Volley Bisceglie e Sportilia sarà diretta da Filomeno e Renna.