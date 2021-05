La Star Volley Bisceglie non fa sconti, 3-0 al Corato

Primato in classifica conquistato a quota 30, decimo successo stagionale per 3-0 e pratica archiviata in poco più di tre quarti d’ora. La Star Volley Bisceglie ha interpretato nel miglior modo possibile il testacoda con la Polis Corato: match senza storia per merito del team di Maggialetti, il cui approccio non ha lasciato spazio alle avversarie. Eloquente il 9-25 del primo set, chiuso in appena dodici minuti. Il tecnico nerofucsia ha utilizzato tutte le atlete a disposizione concedendo riposo alle titolari. Debutto per la giovanissima Antonella Precetaj, esordio con la maglia biscegliese anche per l’esperta palleggiatrice Serena Masino.

Sabato 22 maggio la Star Volley giocherà, sul parquet del PalaDileo di Cerignola, l’ultimo match esterno di regular season, quindi chiuderà con due recuperi casalinghi fissati per lunedì 24 con la Polis Corato (gara di ritorno) e sabato 29 con Sportilia.

POLIS CORATO-STAR VOLLEY BISCEGLIE 0-3

Star Volley Bisceglie: Gagliardi, Gabriele, Romano, Bausero, Haliti, Lionetti, Todisco (libero), Altamura, Volpe, Dileo, De Nicolo (libero), Masino, Precetaj. Allenatore: Maggialetti.

Arbitri: Panzarino, Coscia.

Parziali: 9-25; 14-25; 12-25. Durata set: 12’, 18’, 17’ per complessivi 47’ di gioco.