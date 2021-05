Sportilia Bisceglie Volley, decimo urrà in stagione e primato riconquistato

Riscatto immediato e vetta riconquistata. Sportilia raggiunge la doppia cifra in termini di vittorie stagionali regolando come da pronostico al PalaDolmen con un secco 3-0 la Polis Volley nel recupero della prima di ritorno e si inerpica al comando del girone a spese della PM Potenza. Biancazzurre determinate a risollevare la testa dopo il k.o. a Cerignola di sabato scorso, dalla parte opposta le coratine tornano in campo – a digiuno di allenamenti – dopo una pausa di oltre due mesi a causa delle problematiche legate al covid che hanno colpito gran parte del gruppo squadra.

Nello starting six disposto da Nicola Nuzzi spicca il rientro di Angela Di Pinto, impiegata al centro assieme a Di Reda, con Nazzarini e De Palo in banda, Lamanuzzi in regia e Todisco opposto, Luzzi preferita a Massaro nel ruolo di libero. La differenza di valori e di preparazione è chiara fin dagli scambi iniziali malgrado la generosa condotta delle ragazze di coach Annagrazia Matera. Sportilia ha il merito di non prendere sottogamba il match, effettua un perentorio allungo nel cuore della prima frazione (19-9) e la chiude sul 25-13 beneficiando di un attacco fuori misura della capitana avversaria Piarulli. Al rientro capitan Nazzarini lascia il posto alla 16enne Gentile, artefice di un approccio positivo. Il sestetto biscegliese, però, incappa in un lieve momento di appannamento costringendo Nuzzi a chiamare il primo ed unico time-out della contesa (5-7). Il successivo break biancazzurro di 7-2, con annesso sorpasso, è il preludio alla disinvolta gestione del vantaggio in una frazione che vede l’ingresso di Ottomano, Galasso e Roselli (in veste di ex), quest’ultima a segno con l’ace che sancisce il 25-13. Senza storia il terzo set, durante il quale c’è spazio anche per Massaro e Dominko: Sportilia archivia l’incontro con un netto 25-9 sfruttando nelle fasi finali proprio il turno di battuta dell’ex palleggiatrice della nazionale argentina.

Sabato prossimo la squadra del presidente Angelo Grammatica sarà impegnata nella trasferta al PalaPreziuso contro il Foggia Volley nel recupero della sesta giornata. Per accedere aritmeticamente ai playoff con una gara d’anticipo alle biscegliesi basterà ottenere un punto.

CLASSIFICA SERIE C GIR. A (prime posizioni): Sportilia Bisceglie 30 (12 gare disputate); PM Potenza 29 (13), Star Volley Bisceglie 27 (10); Pallavolo Cerignola 21 (11).

SPORTILIA BISCEGLIE – POLIS VOLLEY CORATO 3-0

SPORTILIA: Nazzarini, De Palo, Di Pinto, Lamanuzzi, Todisco, Di Reda, Luzzi (L); Dominko, Ottomano, Gentile, Roselli, Galasso, Massaro (L). All. Nuzzi.

ARBITRI: Lamusta e Magrone.

PARZIALI: 25-13, 25-13, 25-9.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Sportilia Volley Bisceglie