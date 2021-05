La Star Volley Bisceglie non vuole fermarsi più

La corsa è ripartita, l’intenzione è eloquente: continuare a macinare gioco e vincere per conquistare, nel più breve tempo possibile, l’agognato primo posto in classifica nel girone A di Serie C femminile. Decisa a non far sconti a nessuno, la Star Volley Bisceglie è pronta a recuperare il match incluso nel calendario della nona giornata col giovane collettivo del Progetto GioMol, già sconfitto all’andata per 3-0.

Le nerofucsia di mister Maggialetti, archiviata in fretta la netta affermazione di sabato sul rettangolo della momentanea capolista Pm Asci Potenza, sono tornate ad allenarsi per preparare la gara in programma giovedì al PalaDolmen, che avrà inizio alle ore 21 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook Star Volley Bisceglie. L’obiettivo è chiaro: approcciare l’impegno con la massima concentrazione, mettere in mostra le potenzialità del team e aggiungere altri tre punti allo score per proiettarsi al successivo confronto di sabato pomeriggio, sempre fra le mura amiche, con la Dinamo Molfetta. Confermare i progressi registrati sia sotto il profilo dell’atteggiamento che nell’organizzazione di gioco è il mantra in casa Star Volley.

Le due gare ravvicinate costituiscono l’opportunità, per lo staff tecnico, di valutare una maggiore profondità nelle rotazioni anche in vista degli appuntamenti che si riveleranno decisivi per la stagione della compagine nerofucsia.

L’incontro tra Star Volley Bisceglie e Progetto GioMol sarà diretto da Nibali e De Vanna.