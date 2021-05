La Star Volley Bisceglie domina a Potenza e accorcia il gap sul primo posto

Chiari segnali di forza. Dopo oltre un mese di stop forzato causa Covid la Star Volley Bisceglie è tornata in campo decisa più che mai a mostrare tutto il suo valore. Le nerofucsia si sono imposte con autorevolezza sul rettangolo della palestra “Caizzo”, rifilando un secco 3-0 alla Pm Asci Potenza, attuale capolista del girone A del campionato di Serie C femminile. La squadra di mister Maggialetti ha ridotto così a 5 le lunghezze di ritardo rispetto alla testa della classifica: l’obiettivo, considerate le cinque partite ancora da recuperare, è naturalmente il sorpasso ai danni del collettivo lucano, peraltro già sconfitto 3-0 nella gara d’andata.

Ester Haliti e compagne hanno rotto l’equilibrio iniziale prendendo il sopravvento a metà del primo set (8-12). L’ottimo lavoro di Elisabetta Todisco in ricezione ha contribuito alla causa delle viaggianti (13-19), che hanno chiuso sul 16-25. Seconda frazione sulla stessa falsariga: l’apporto di Ida Gabriele (schierata nel sestetto titolare) e i colpi implacabili di Camila Bausero hanno scavato un solco (5-9) che Bisceglie ha saputo gestire (15-19) regolando le padrone di casa 17-25.

Spazio a Marica Romano nel terzo periodo: la prevedibile reazione d’orgoglio potentina (12-10) è stata tenuta sotto controllo da una Star Volley solida mentalmente, al punto da capovolgere l’inerzia (14-18) e porre le basi, anche grazie al supporto di Federica Lionetti e alla precisa regìa di Loreta Gagliardi, per un successo eloquente che scaccia via anche i timori della vigilia riguardo lo stato di forma complessivo del team. La Star Volley Bisceglie ha intanto aggiunto nel roster l’esperta palleggiatrice Serena Masino (10 stagioni fra A1 e A2), il cui talento e carisma sapranno certamente tornare utili al gruppo da qui al termine della stagione. Giovedì 13 maggio, sulle tavole del PalaDolmen, le nerofucsia recupereranno il match col Progetto GioMol (start alle 21 con diretta streaming sulla pagina Facebook Star Volley Bisceglie): continuare a tenere alta la concentrazione è l’imperativo per una squadra che non intende più fermarsi.

PM ASCI POTENZA-STAR VOLLEY BISCEGLIE 0-3

Star Volley Bisceglie: Gagliardi, Gabriele, Bausero, Haliti, Lionetti, Todisco (libero), Silvestri, Masino, Altamura, Precetaj, Volpe, De Nicolo (libero). Allenatore: Maggialetti.

Arbitri: Villano, Sabia.

Parziali: 16-25; 17-25; 18-25:. Durata set: 25’, 22’, 24’ per complessivi 1h11’ di gioco.

Articolo a cura dell'ufficio stampa Star Volley Bisceglie