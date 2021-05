Il Foggia Volley rinuncia alla gara con Sportilia, in arrivo il 3-0 a tavolino per le biscegliesi

Nuova sosta inattesa per Sportilia Volley nel weekend alle porte. Il previsto incontro di sabato 8 maggio con il Foggia Volley, in programma al PalaDolmen alle ore 19.00 e valido per la penultima giornata, non sarà disputato a seguito della comunicazione della società dauna inerente all’impossibilità a prender parte alla gara stessa. La notizia è stata ufficializzata nel tardo pomeriggio di oggi dalla Commissione Gare della Fipav Puglia.

Sportilia osserverà dunque un turno di riposo, in attesa del responso del giudice sportivo che mercoledì prossimo dovrebbe assegnare il successo a tavolino per 3-0 a favore della compagine biscegliese. La prossima partita per capitan Nazzarini e compagne è in calendario mercoledì 12 maggio (ore 20.00) sempre tra le mura amiche del PalaDolmen di fronte all’attuale capolista PM Asci Potenza nel recupero della quinta d’andata.