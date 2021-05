Star Volley Bisceglie, tour de force da sette gare in 21 giorni

L’espressione è spesso abusata ma in questo caso rende perfettamente l’idea della mole di impegni che si paleserà al cospetto della Star Volley Bisceglie. Un autentico tour de force, con ben 7 partite di campionato calendarizzate nel breve volgere di tre settimane. Una gara ogni tre giorni, in media, per le nerofucsia del trainer Michelangelo Maggialetti, chiamate a esprimersi al meglio, senza alcun tipo di concessione a cali di tensione né passaggi a vuoto, per conquistare il primo posto nel girone A del torneo di Serie C femminile di pallavolo.

Il lungo stop dovuto ai casi Covid che hanno colpito sia alcune componenti dell’organico che membri dello staff tecnico è per fortuna alle spalle e la squadra ha ripreso gradualmente l’attività in palestra. Il comitato regionale della Federvolley ha fissato le date e gli orari dei recuperi, incastrandoli con le rimanenti giornate di regular season.

Sabato 8 maggio (inizio ore 18) la squadra biscegliese renderà visita a Potenza, attuale capolista del raggruppamento già sconfitta nettamente (3-0) al PalaDolmen. La Star Volley giocherà quindi due incontri casalinghi a distanza ravvicinata: giovedì 13 alle 21 col Progetto GioMol, sabato 15 alle 18:30 con la Dinamo Molfetta. La settimana successiva altre due gare: giovedì 20 (ore 20) a Corato, sabato 22 in trasferta sul parquet di Cerignola (ore 18). Lunedì 24 match fra le mura amiche del PalaDolmen con la Polis Corato (20:30), sabato 29 il confronto di ritorno con Sportilia (18:30).

Sette gare, 21 punti a disposizione, un solo obiettivo: non lasciare nulla al caso, dare il massimo e sfoderare tutto il potenziale di un roster ambizioso, che punta senza mezzi termini alla leadership in classifica in vista dei playoff.