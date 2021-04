Sportilia Bisceglie Volley, si riparte dalla trasferta con la Dinamo Molfetta

Volge al termine il conto alla rovescia in vista della ripresa del campionato per Sportilia, attesa sabato pomeriggio dalla trasferta della seconda giornata di ritorno contro la Dinamo Molfetta. Il match si disputerà al PalaFiori di Terlizzi con inizio alle ore 19.00 (a porte chiuse, con diretta video sulla pagina fb della società molfettese).

A trentacinque giorni dall’ultima gara (la stracittadina del 6 marzo scorso vinta per 3-1 ai danni di Star Volley), con la parentesi legata ai casi di covid nel gruppo squadra ormai alle spalle, le atlete guidate da Nicola Nuzzi non vedono l’ora di tornare in campo per riprendere il brillante cammino che ne aveva scandito il segmento iniziale della stagione (quattro affermazioni in altrettante partite, con appena un set ceduto).

“E’ una sensazione piacevole riprendere finalmente a giocare dopo questa pausa forzata – esordisce il presidente Angelo Grammatica - . Tutte le giocatrici sono regolarmente a disposizione, inclusa la capitana Maria Grazia Nazzarini che aveva accusato un piccolo infortunio nell’ultimo incontro disputato. La concentrazione all’interno del gruppo è massima e, nonostante qualche legittima incognita sulla condizione dopo il periodo trascorso ai box da alcune di loro, confidiamo di poter dare seguito al brillante avvio di torneo. Bisognerà fronteggiare la voglia di rivalsa della Dinamo Molfetta (penultima della classe con 2 punti ed un’unica vittoria in 7 partite, nda) e poi dovremo essere abili ad adattarci in fretta alle caratteristiche di un impianto che, esternamente al rettangolo di gioco, presenta asimmetrie e dunque non dà particolari riferimenti”.