Covid, rinviato il match Star Volley Bisceglie-Progetto GioMol

La sfida tra Star Volley Bisceglie e Progetto GioMol, valida per la nona giornata nel girone A del campionato di Serie C femminile di pallavolo e in calendario domenica 11 aprile con inizio fissato per le ore 19:30, è stata rinviata a data da destinarsi.

Sopraggiunti casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra nerofucsia hanno comportato il rinvio del match, disposto ufficialmente dal comitato regionale Fipav.

Gli allenamenti del team sono stati sospesi a scopo cautelativo.