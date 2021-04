Star Volley Bisceglie concentrata, limpido 3-0 sul parquet di Foggia

Massima resa col giusto sforzo. Una Star Volley Bisceglie inappuntabile ha mostrato il suo volto migliore imponendosi con un eloquente 3-0 nel match sul rettangolo del Foggia Volley, che ha aperto il girone di ritorno del campionato di Serie C femminile. Il team di Michelangelo Maggialetti (pur privo di Cristina Silvestri) si è confermato in testa alla graduatoria del girone A salendo a quota 18 punti.

Nerofucsia concentrate fin dagli scambi iniziali: grinta e determinazione hanno consentito alle viaggianti, trascinate da Camila Bausero e già in vantaggio 12-19, di mettere a segno sei punti consecutivi e chiudere la prima frazione sul 12-25.

La squadra di casa ha opposto una tenace e orgogliosa resistenza per metà del secondo periodo (11-14), ma quando Ester Haliti e compagne hanno alzato il livello di gioco Foggia non è più rimasta in scia: perentorio break di 0-7 (11-21) per indirizzare un altro set, chiuso col punteggio di 13-25.

Terzo parziale guidato dalla Star Volley con autorevolezza: subito 2-6, tendenza che si è protratta senza passaggi a vuoto (10-16) con l’ottima prova di Loreta Gagliardi in regìa. L’egregio lavoro di Federica Lionetti, Marica Romano, Ida Gabriele (schierata nel sestetto base) e dell’impeccabile Elisabetta Todisco ha fatto la differenza. Pratica dauna liquidata col piglio del collettivo di vertice e sesto successo netto su sette incontri. La sosta pasquale offrirà alle nerofucsia la possibilità di mettere a punto ulteriori meccanismi e preparare la prosecuzione di una stagione che sarà caratterizzata da impegni molto ravvicinati.



Foggia Volley-Star Volley Bisceglie 0-3

Star Volley Bisceglie: Gagliardi, Bausero, Lionetti, Haliti, Romano, Gabriele, Todisco (libero), Gambardella, Altamura, De Nicolo (libero), Volpe. Allenatore: Maggialetti.

Arbitri: Iuso, De Troia.

Parziali: 12-25, 13-25, 18-25. Durata set: 20’, 24’, 25’ per complessivi 1h09’ di gioco.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa della Star Volley Bisceglie