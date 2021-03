Star Volley Bisceglie, trasferta infrasettimanale a Foggia

Giocare più spesso non può che far bene a una Star Volley Bisceglie che sembra aver preso le misure al campionato di Serie C femminile, già al giro di boa della regular season nel girone A. Le nerofucsia viaggeranno mercoledì 31 marzo alla volta del palazzetto “Preziuoso” di Foggia per affrontare la compagine dauna, sconfitta con un netto 3-0 nel confronto d’andata sulle tavole del PalaDolmen in occasione dello storico debutto del nuovo club biscegliese.

I notevoli progressi compiuti col tempo andranno perciò confermati anche nel match in Capitanata: Loreta Gagliardi e compagne hanno reagito prontamente – com’era nelle aspettative – all’unica, pesante sconfitta rimediata col piglio e l’atteggiamento del gruppo che pare aver compreso la lezione. Bisognerà continuare a esprimere massimo rispetto verso le avversarie entrando in campo con la dovuta concentrazione per dimostrare ogni volta lo spessore tecnico e la forza dell’organico allestito.

I successi a spese di Progetto GioMol, Potenza e Dinamo Molfetta, in questo senso, hanno rivelato costanti miglioramenti nell’efficienza delle prestazioni: minor numero di errori, intesa tra le giocatrici in evidente progresso, costruzione del gioco sempre più efficace. Un trend sul quale insistere con decisione.

Le prossime contendenti delle nerofucsia hanno vinto una sola delle cinque partite disputate (3-1 ai danni della Dinamo Molfetta) e perso le altre quattro, conquistando però un punto sul campo del Progetto Gio Mol (ko al tie-break).

La gara tra Foggia Volley e Star Volley Bisceglie sarà diretta da Iuso e De Troia. Fischio d’inizio alle 19.