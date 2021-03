Star Volley Bisceglie implacabile, regolata la Dinamo Molfetta

È stata sufficiente poco più di un’ora di gioco alla Star Volley Bisceglie per conquistare un netto e inequivocabile successo sul parquet del PalaPoli nel confronto con la Dinamo Molfetta, valido per la settima giornata d’andata del girone A di Serie C femminile. Un’affermazione limpida, ottenuta col minor dispendio possibile di energie e attraverso l’utilizzo di un numero considerevole di atlete, a poche ore dall’appuntamento esterno in programma mercoledì 31 marzo sul parquet del Foggia Volley.

Il gruppo ha saputo far fronte al forfait del capitano Ester Haliti (rilevata dalla giovanissima Emanuela Altamura nel ruolo di opposto) centrando la quinta vittoria piena su sei incontri. Primato in classifica confermato a quota 15 punti.

Decise ad assumere subito il controllo della partita, le nerofucsia (spazio a hanno lavorato ai fianchi la combattiva formazione di casa in un primo parziale equilibrato solo negli scambi iniziali: dal 4-5 Lionetti e compagne hanno incrementato il vantaggio (7-14) e resistito ai tentativi delle avversarie di tornare in scia (14-18), chiudendo il set con un break di 1-7 valso il 15-25 in poco meno di venti minuti.

Spazio alla palleggiatrice Alessia Volpe nel secondo periodo, in cui la Star Volley ha prodotto un sussulto significativo portandosi sul 3-10 e incrementato il divario fino all’8-19. Reazione d’orgoglio delle padrone di casa (14-21) svilita dal 4-0 con cui Bisceglie ha archiviato la frazione (14-25).

La Dinamo Molfetta, con tenacia, ha cercato di restare nel match in un terzo parziale molto combattuto (15-18) ma la determinazione e il maggior tasso tecnico delle ragazze di mister Maggialetti (in campo anche la 2003 Elettra Gambardella) hanno fatto ancora una volta la differenza: 17-25 e gara in ghiaccio. Ora testa alla prossima sfida.

Dinamo Molfetta-Star Volley Bisceglie 0-3

Dinamo Molfetta: Calò (libero), De Candia, Sciancalepore, Sancilio, De Robertis, Murgolo, Berardi, Fracchiolla, Ranieri (libero), Rutigliani, Danese, Baiano, Panunzio. Allenatore: Marzocca.

Star Volley Bisceglie: Gagliardi, Bausero, Lionetti, Romano, Gabriele, Gambardella, Todisco (libero), Silvestri, Altamura, De Nicolo (libero), Volpe. Allenatore: Maggialetti.

Arbitri: Nibali, Francia.

Parziali: 15-25, 14-25, 25-19. Durata set: 18’, 23’, 21’ per complessivi 1h02’ di gioco.

Articolo a cura dell'ufficio stampa della Star Volley Bisceglie