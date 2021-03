La Star Volley vuole reagire subito

Tanta, tantissima rabbia in corpo. L’inattesa sconfitta nel confronto di sabato ha lasciato inevitabilmente uno strascico nell’ambiente Star Volley Bisceglie. La pessima prestazione offerta nella sfida con l’altra compagine cittadina ha rappresentato un passaggio a vuoto che la squadra dovrà subito lasciarsi alle spalle, dimostrando tutto il suo valore sul campo a cominciare dall’impegno infrasettimanale di mercoledì 10 marzo, quando Loreta Gagliardi e compagne sfideranno, in trasferta, il Progetto GioMol (PalaFiorentini, inizio ore 20, diretta streaming sulla pagina Asdam Pegaso’93 Molfetta).

Non ci sono alternative a una vittoria chiara e convincente, unica medicina possibile per provare a smaltire la comprensibile delusione del momento. Le ragazze guidate da Michelangelo Maggialetti dovranno dare risposte eloquenti e immediate: troppe le situazioni, nel corso dell’ultima gara, nelle quali sono stati concessi autentici regali alle avversarie di turno, segno di un cattivo approccio e di un atteggiamento da rivedere.

L’imperativo è riscattare lo stop in modo limpido, autorevole ed eloquente, ricominciando subito a vincere per rimettersi all’inseguimento del primo posto in classifica. Sarà necessario, al contrario di quanto accaduto al PalaDolmen, avvicinarsi alla sfida con determinazione, grinta, voglia di vincere, mettendoci tutta l’attenzione, evitando di prendere le avversarie sottogamba. Tutti attendono le nerofucsia al varco di una svolta totale sotto il profili psicologico.

Il match tra Progetto GioMol e Star Volley Bisceglie sarà diretto da Lamusta e Ayroldi.