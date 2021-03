Sportilia-Star Volley, scocca l’ora della stracittadina biscegliese

Un test probante per verificare le confortanti indicazioni emerse nei primi impegni di campionato. Può essere inquadrato così il match della quarta d’andata che opporrà sabato pomeriggio Sportilia alle concittadine della Star Volley (ore 18.30, a porte chiuse, con diretta streaming sulla pagina fb “Sportilia Volley Bisceglie”). Reduci da tre affermazioni di fila con annessa leadership a punteggio pieno, le ragazze allenate da Nicola Nuzzi proveranno ad allungare la sequenza positiva nel primo, storico incrocio tra due società pallavolistiche femminili appartenenti alla Città dei Tre Santi (entrambe finora imbattute).

“Siamo contente ed in parte anche un po’ sorprese per aver iniziato così bene questo campionato denso di incognite – commenta la capitana Maria Grazia Nazzarini - . La coesione del gruppo rappresenta da sempre uno dei punti di forza di Sportilia e direi che anche quest’anno le prospettive sono incoraggianti in tal senso. Dobbiamo comunque migliorare sotto diversi aspetti, a partire da un approccio alle gare ancor più determinato ed incisivo. Il match con la Star Volley ci potrà fornire risposte molto importanti e costituirà il primo di una serie di appuntamenti di fronte ad avversarie costruite per vincere il campionato. L’unico peccato sarà l’assenza del pubblico sugli spalti”.

Alla vigilia della stracittadina parla anche l’esperta palleggiatrice Viviana Dominko, che esprime grande soddisfazione per il suo approccio nella realtà presieduta da Angelo Grammatica. “Sono felice ed emozionata per il modo in cui sono stata accolta in questa “famiglia”, avverto quotidianamente l’affetto di compagne e staff tecnico che mi fanno sentire come fossi a casa. Dopo tanti anni sono tornata in Italia e ci tengo molto a contribuire ai risultati di Sportilia. Siamo ormai a ridosso di una gara tutt’altro che banale, capisco bene cosa voglia dire disputare un derby. Vogliamo goderci tutte le emozioni di questo incontro particolare, entrambe le squadre daranno il massimo per spuntarla, senza dubbio non mancherà lo spettacolo”.

Le ragazze di mister Michelangelo Maggialetti sfideranno Sportilia, altra formazione biscegliese inserita nel girone A: un’opportunità da cogliere per incrementare il bottino e confermarsi a punteggio pieno in classifica.

La Star Volley, dal canto suo, si è allenata con grande serenità e concentrazione nel corso della settimana: Silvestri e compagne hanno lavorato sodo, alla ricerca del miglior ritmo partita che purtroppo non hanno potuto ancora acquisire in pieno. Il match del PalaDolmen (formalmente in trasferta per il calendario) aprirà una fase piuttosto serrata, caratterizzata da tre impegni ravvicinati che costituiranno un buon banco di prova per la tenuta fisica e mentale del gruppo.

La squadra ha tanta voglia di esprimersi sul rettangolo di gioco per verificare in modo concreto i progressi compiuti in queste settimane sul piano dell’intesa fra le componenti e le sue potenzialità. L’appuntamento con la stracittadina è senza dubbio uno stimolo per la Star Volley Bisceglie, pronta a dare il massimo al cospetto delle avversarie di turno.

La gara tra Sportilia Bisceglie e Star Volley sarà diretta da De Nicola e Magno.