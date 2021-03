Star Volley Bisceglie-Cerignola, omologato il 3-0 a tavolino

Il Giudice sportivo del comitato regionale Fipav Puglia ha omologato il match tra Star Volley Bisceglie e Pallavolo Cerignola, inserito nel programma del terzo turno d’andata del gruppo A di Serie C femminile, col risultato di 3-0 a tavolino in favore delle nerofucsia (25-0, 25-0, 25-0), che hanno perciò ottenuto i tre punti e sono salite a quota 6 in classifica.

Gli organi federali competenti hanno riportato nel provvedimento ufficiale che «la società ospitante ha rispettato il protocollo previsto nello specifico Addendum 2» e «ha proceduto a igienizzare il campo di gioco a seguito di richiesta avanzata dalla società ospite», rimarcando persino la disponibilità mostrata dal club nel provvedere a interventi aggiuntivi non previsti dai protocolli oltre che, naturalmente, la piena sussistenza di tutte le ottimali condizioni igienico-sanitarie funzionali al regolare e corretto svolgimento della partita.

L’Asd Star Volley Bisceglie accoglie con soddisfazione le decisioni assunte, attese in questi giorni con la massima serenità, e soprattutto i contenuti chiari, netti ed eloquenti delle parole utilizzate dal Giudice sportivo.

La preparazione della squadra prosegue con altrettanta serenità in vista del prossimo incontro di campionato, in programma sabato 6 marzo al PalaDolmen.