Sportilia “corsara” al PalaFiorentini, arriva il terzo successo di fila

Prosegue l’autorevole percorso netto di Sportilia Volley nel girone A di serie C. Al PalaFiorentini di Molfetta arriva infatti la terza affermazione in altrettante gare – senza concedere nemmeno un set – per la compagine biscegliese, abile ad imporsi in un’ora e mezza di gioco sulla Gio.Mol. Pallavolo, progetto sinergico che coinvolge Pegaso 93 Molfetta e VB Giovinazzo.

In partenza coach Nicola Nuzzi conferma Dominko in regia e Gorgoglione opposto, con capitan Nazzarini e Losciale in banda. Al centro la novità è rappresentata da Roselli in coppia con Ottomano, mentre nel ruolo di libero il tecnico gioiese inserisce Massaro concedendo un turno di riposo a Nuzzi. La cronaca registra il pimpante avvio del sestetto di casa, capace di guadagnare un margine massimo di 3 punti su Sportilia. L’equilibrio regna pressoché sovrano fino al botta e risposta a quota 18, poi Dominko trascina le sue compagne verso il decisivo allungo: così, sul risultato di 20-21, la compagine viaggiante colleziona quattro punti di fila archiviando la frazione con il preciso attacco in diagonale di Gorgoglione (20-25).

Nel secondo set Sportilia approfitta del visto calo delle avversarie per prendere il largo con un perentorio parziale di 10-0 costruito sul servizio di Ramona Roselli (3-12). Nel prosieguo la forbice si dilata ancor di più raggiungendo la doppia cifra grazie anche alla buona verve di Nazzarini e Nuzzi inserisce le giovani Lamanuzzi, Lavolpicella e Gentile (le ultime due all’esordio stagionale) che contribuiscono al disinvolto epilogo (17-25).

Anche nel terzo parziale, in cui c’è spazio per Galasso (altro debutto stagionale), il collettivo biscegliese parte con le idee molto chiare (2-8) e sale fino all’11-18 con Nazzarini al servizio. Nel segmento finale, tuttavia, la Gio.Mol. Pallavolo ha un sussulto d’orgoglio e si riporta tenacemente in scia (21-22). A questo punto le ragazze del presidente Angelo Grammatica ritrovano lucidità e concentrazione per inanellare i tre punti consecutivi (tocco astuto sotto rete di Dominko, attacco di Nazzarini e ricezione difettosa della Gio.Mol. sulla battuta della stessa Dominko) che mandano definitivamente in archivio la contesa.

In classifica Sportilia resta a punteggio pieno dopo 3 turni assieme alla PM Potenza. Da oggi scatta la preparazione in vista della stracittadina di sabato prossimo al PalaDolmen (ore 18.30) contro la Star Volley.

GIO.MOL. PALLAVOLO - SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE 0-3

GIO.MOL. PALLAVOLO: Belgiovine, Mininni, Cervelli, S. Caputo (L), G. Caputo, Avellis (L), Lo Basso, De Nicolò, Mongelli, Lazzizzera, Mastropasqua, Giancaspro, Tempesta. All. Carbonara.

SPORTILIA: Lavolpicella, Nazzarini, Dominko, Lamanuzzi, Losciale, Ottomano, Massaro (L), Gorgoglione, Roselli, Gentile, Galasso, n.e. Di Pinto, Di Reda, Luzzi (L). All. Nuzzi.

ARBITRI: Catelisa Panzarino di Grumo Appula e Giuseppe Letorri di Bari.

PARZIALI: 20-25, 17-25, 21-25.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Sportilia Volley Bisceglie