Star Volley-Cerignola non disputata

La gara tra Star Volley Bisceglie e Pallavolo Cerignola, valida per la terza giornata d’andata nel girone A del campionato di Serie C femminile, non è stata giocata a causa del rifiuto opposto dalla società ospite a partecipare al match sopraggiunto pochi minuti prima dell’orario d’inizio, quando le stesse atlete della formazione ofantina avevano già avviato regolarmente i consueti esercizi di riscaldamento prepartita con palla e a corpo libero sul parquet del PalaDolmen.

L’Asd Star Volley Bisceglie, nel prendere atto con rammarico della decisione presa dai dirigenti della Pallavolo Cerignola, desidera puntualizzare che, naturalmente, sono state osservate in modo scrupoloso tutte le procedure previste dai protocolli sanitari Fipav per lo svolgimento degli incontri del torneo di Serie C e anzi, la società ha effettuato – come già accaduto in occasione della precedente gara interna - interventi di sanificazione degli ambienti aggiuntivi rispetto a quanto stabilito dalle normative vigenti.

La massima tutela della salute delle tesserate e dei tesserati è una condizione imprescindibile per l’attività del club al punto che la dirigenza, malgrado l’assenza di un obbligo specifico a tal proposito per la C, ha compiuto e continuerà a compiere tutti gli sforzi necessari per garantire un monitoraggio costante, rigoroso e professionale del gruppo squadra: tutte le giocatrici e gli iscritti a referto si sottopongono settimanalmente a tampone anti-Covid.

La società attende pertanto con la massima serenità i provvedimenti che gli organi federali intenderanno assumere anche sulla base di quanto gli arbitri designati per la direzione dell’incontro hanno potuto constatare.

L’Asd Star Volley Bisceglie prende le distanze da alcune dichiarazioni fortemente lesive della dignità dei suoi tesserati e si riserva di agire in tutte le sedi opportune.



Star Volley Bisceglie-Cerignola non disputata

Star Volley Bisceglie: Gagliardi, Lionetti, Bausero, Silvestri, Romano, Haliti, De Nicolo (libero), Gabriele, Gambardella, Todisco, Volpe. Allenatore: Maggialetti.

Cerignola: Pinto (libero), D’Agostino, Nuovo, Bruno, Papagno, Albanese, Sgherza, Montenero, Valecce (libero), Romanazzi, Novia. Allenatore: Castellaneta.

Arbitri: Guerra, De Vanna.