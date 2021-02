La Star Volley torna in campo, sfida interna al Cerignola

Seconda gara stagionale, secondo appuntamento sul rettangolo del PalaDolmen. Star Volley Bisceglie di scena ancora fra le mura amiche per il confronto con la Pallavolo Cerignola, in programma sabato 27 febbraio con inizio fissato per le ore 18:30 e diretta streaming a partire dalle ore 18:20 sulla pagina Facebook del club.

Il collettivo guidato da Michelangelo Maggialetti si misurerà col team ofantino allenato da Domenico Castellaneta, allestito allo scopo di lottare per le posizioni di vertice del torneo di Serie C. Un significativo banco di prova, insomma, per le ambizioni della formazione biscegliese, ancora rimaneggiata a causa della sicura assenza di Antonella Precetaj e con forti dubbi relativi all’impiego, nell’incontro di sabato, del libero Elisabetta Todisco come della giovane laterale Emanuela Altamura. Le possibili ridotte rotazioni costituiscono un ulteriore stimolo a far bene per Ester Haliti e compagne.

Le nerofucsia (secondo i colori sociali scelti ufficialmente dalla dirigenza) intendono dar seguito all’ottimo debutto dello scorso 13 febbraio e al netto 3-0 rifilato al Foggia Volley. Lo staff tecnico ha lavorato sodo con le ragazze in queste due settimane per limare alcune fisiologiche sbavature emerse nella gara d’esordio, cogliendo l’opportunità del rinvio della contesa sul campo del GioMol (recupero previsto mercoledì 10 marzo alle ore 20).

Fiducia e moderato ottimismo caratterizzano l’ambiente Star Volley Bisceglie alla vigilia dello scontro al vertice sotto rete con le quotate avversarie, capitanate dalla palleggiatrice Claudia Romanazzi. Ex di turno tra le padrone di casa la regista Loreta Gagliardi (a Cerignola nell’annata 2016-2017) e la giovanissima centrale Elettra Gambardella (in forza al club dauno nella stagione appena trascorsa).

Il match tra Star Volley Bisceglie e Pallavolo Cerignola sarà giocato a porte chiuse, con accesso riservato a un numero ristretto e contingentato di persone all’interno dell’impianto. Dirigeranno Guerra e De Vanna.