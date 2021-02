Il bis è servito. All’esordio stagionale sulle tavole del PalaDolmen, Sportilia replica l’affermazione del primo turno in quel di Corato aggiudicandosi per 3-0 il derby a spese della neopromossa Dinamo Molfetta. Il successo delle biscegliesi matura a coronamento di una convincente prova collettiva, attraverso la quale capitan Nazzarini e compagne hanno evidenziato ulteriori progressi sul piano dell’intesa e dell’efficacia nel gioco rispetto alla già positiva trasferta con la Polis.

Coach Nuzzi ha schierato la medesima formazione iniziale del debutto con la diagonale composta da Viviana Dominko ed Emilia Gorgoglione, Maria Grazia Nazzarini e Piera Losciale in banda, Lorenza Ottomano e Angela Di Pinto al centro, Laura Luzzi in qualità di libero titolare. Sul fronte opposto si presenta una Dinamo tenace e determinata (a dispetto di un paio di defezioni al centro), guidata in regia da Bernardi, con Fracchiolla e Panunzio principali finalizzatrici.

A lungo equilibrato, il set d’apertura è deciso dal perentorio sprint della formazione biancazzurra che, sul punteggio di 21-18, colleziona tre punti di fila (agli attacchi vincenti di Gorgoglione e Losciale segue il perentorio muro di Ottomano) e poi s’impone 25-19 beneficiando di un errore al servizio della laterale molfettese Murgolo.

Il secondo parziale è presto marchiato dall’allungo di Sportilia grazie a sette punti consecutivi di Nazzarini in battuta (10-3), con la complicità dell’incerto rendimento del sestetto ospite in ricezione. Nel prosieguo il margine rimane costante tra le 7 e le 9 lunghezze e raggiunge la doppia cifra proprio in dirittura d’arrivo con il servizio fuori misura di De Candia che sancisce un comodo 25-15.

Buona parte della terza frazione è invece caratterizzata da un duello punto a punto fino al 15-14, allorché Sportilia assesta un parziale di 6-0 in occasione del turno di battuta dell’esperta palleggiatrice argentina Dominko. E’ il preludio ad un finale piuttosto disinvolto in cui Nicola Nuzzi concede qualche scampolo anche all’opposto Antonella Todisco (tornata all’attività agonistica dopo diversi anni di pausa per ragioni di studio e lavoro). Il punto esclamativo sulla seconda vittoria delle biscegliesi porta la firma di Piera Losciale (25-17).

Domenica prossima, con inizio alle 18.30, la compagine del presidente Angelo Grammatica sarà ospite della Gio-Mol Pallavolo presso il PalaFiorentini di Molfetta.

SPORTILIA VOLLEY BISCEGLIE – DINAMO MOLFETTA 3-0

SPORTILIA: Nazzarini, Dominko, Di Pinto, Lamanuzzi, Losciale, Ottomano, Massaro (L), Gorgoglione, Roselli, Todisco, Luzzi (L), n.e. Lavolpicella, Gentile, Galasso. All. Nuzzi.

DINAMO MOLFETTA: Calò (L), De Candia, Sciancalepore, Sancilio, De Robertis, Murgolo, Bernardi, Fracchiolla, Ranieri (L), Rutigliani, Danese, Baiano, Panunzio. All. Marzocca.

ARBITRI: Tommaso De Vanna e Massimiliano Magrone.

PARZIALI: 25-19, 25-15, 25-17.

Articolo a cura dell'Ufficio stampa Sportilia Volley Bisceglie