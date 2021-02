Seconda giornata di campionato, la Star Volley Bisceglie alla finestra

Sosta forzata per la Star Volley Bisceglie, che resterà ferma ai box nel fine settimana in cui si giocheranno gli altri incontri della seconda giornata nel girone A del torneo di Serie C. La gara inizialmente fissata in calendario per domenica 20 febbraio sul rettangolo del GioMol è stata infatti rinviata a data da destinarsi su richiesta del club ospitante e sarà recuperata in seguito.

Un’opportunità per concentrarsi ulteriormente sulla sfida successiva, in programma sabato 27 febbraio (ore 18:30, diretta streaming sulla pagina Facebook Star Volley Bisceglie) al PalaDolmen, quando Ester Haliti e compagne incroceranno l’ambiziosa Pallavolo Cerignola: «Dal punto di vista fisico non c’è alcuna preoccupazione considerato il lavoro che stiamo svolgendo» ha sottolineato il tecnico della Star Volley Michelangelo Maggialetti. «Dovremo mostrare di aver subito compreso che è necessaria sempre la massima attenzione sul campo» ha aggiunto, riferendosi ai momenti in cui la formazione biscegliese ha convinto meno nel corso della partita inaugurale vinta con autorevolezza (3-0) sul Foggia Volley.

La squadra ha ripreso ad allenarsi martedì sul parquet del PalaDolmen. La pausa risulterà utile a facilitare il percorso di recupero del libero Elisabetta Todisco (che si confida di poter avere a disposizione per la sfida alla formazione ofantina) e della giovanissima laterale Antonella Precetaj, per la quale i tempi si prospettano leggermente più lunghi.